В правительстве ХМАО не могут решить, кого отправить в Нью-Йорк за счет бюджета

Югорская делегация готовится к поездке в Нью-Йорк на 17 сессию постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Несмотря на то, что дата форума назначена на 16 апреля, в югорском правительстве до сих пор не могут решить, кто больше достоин поездки в США за счет бюджета. Об этом 10 апреля «URA.RU» сообщил источник в югорском «Белом доме».
По словам собеседника, окончательный состав региональной делегации из ХМАО не утвержден, но уже точно известно наличие в ней первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, а также председателя окружной думы ХМАО Бориса Хохрякова.
«Их имена есть в списке общей российской делегации, подписанном председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Имена остальных членов делегации остаются в секрете, но главными заинтересованными в поездке являются, как и год назад, депутаты окружной думы ХМАО Еремей Айпин и Александр Новьюхов», — комментирует инсайдер агентства. В департаменте общественных и внешних связей Югры информацию о готовящейся поездке подтвердили, но точный список делегатов назвать отказались.
Напомним, югорская делегация пробудет в Нью-Йорке пять дней в составе федеральной делегации, которую возглавит руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Главной темой сессии, как анонсировано ООН, станет сохранение языков коренных народов. Традиционно в такие поездки отправляются представители КМНС, в прошлом году в Нью-Йорк летали члена Союза оленеводов Югры Анатолий Валей и Василий Пяк.