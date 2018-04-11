В Кургане сотрудники ТЦ не знают, куда звонить при пожаре

В Кургане представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказали, как проходят рейды по торговым центрам и спортивным объектам города. По словам общественников, из-за многочисленных нарушений некоторые из них можно смело закрывать уже сегодня.
Как пояснили в региональном штабе, сразу в нескольких крупнейших ТЦ возникли проблемы со срабатыванием системы пожарной тревоги — она либо не включалась с первого раза, либо работала неправильно. Также специалисты отметили захламленность у эвакуационных выходов, некорректную работу системы пожаротушения и другие нарушения. «Далеко не все сотрудники арендующих помещения организаций оказались должным образом проинструктированы. Некоторые из них даже не смогли назвать номер телефона, по которому необходимо звонить в случае пожара», — заявили в ОНФ.
Проверенный активистами и сотрудниками МЧС батутный парк в Кургане особо «отличился»: у арендаторов не оказалось проектной документации, система пожаротушения не работала, в том числе не было датчиков дыма, в здании трудно сориентироваться из-за длинных и темных коридоров. По каждому из нарушений представители МЧС сделали предписания, выполнение которых проконтролируют общественники.
«Особое опасение вызывают здания и помещения, не предусмотренные изначально для размещения в них торгово-развлекательных, спортивных и других популярных среди населения центров. Это бывшие цеха, склады. Некоторые заведения можно смело закрывать уже сегодня, но им полагается время на исправление замечаний», — отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области Владимир Иванов.
Напомним, Генпрокуратура России поручила проверить все торговые комплексы в России, в которых есть развлекательные центры, после трагедии в Кемерове. Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта, в результате трагедии погибли десятки людей.