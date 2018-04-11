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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:55  11 апреля 2018 0

Свердловский суд отменил УДО лидеру ОПС «Уралмаш» Куковякину

Судебное заседание по делу Александра Куковякина. Екатеринбург, куковякин александр
Куковякину придется досиживать срок полностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экстрадиция Александра Куковякина
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Свердловский областной суд отменил условно-досрочное освобождение для одного из лидеров ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина. Решение об УДО было принято в городском суде Ивделя.

«Прокурор, не согласный с постановлением суда, обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением. Накануне суд апелляционной инстанции, рассмотрев судебный материал, отменил постановление Ивдельского городского суда», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Куковякин десять лет, с 2005 по 2015 год, находился в международном розыске и скрывался в ОАЭ. В 2015 году он был выдан России по линии Интерпола. Куковякин был осужден 4 февраля 2016 года за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода. На суде он полностью признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. По приговору суда Куковякин отправился в тюрьму на четыре года.

Александр Лукманов
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