Челябинский живодер, убивший хаски, продавал мясо собак в киоски с шаурмой

Мужчина, убивший собаку породы хаски в Челябинске и повесивший ее на мосту, планировал сдать животное в киоск с шаурмой. Сейчас живодер находится в центре временного содержания иностранных граждан.
Об ужасных планах задержанного узнала одна из жительниц Челябинска, сообщает портал «Доступ». В соцсетях он рассказал ей, что получил собаку как вознаграждение за строительные работы от жителей поселка Долгодеревенское. Челябинка заявила, что мужчина убил уже не меньше 100 животных, чтобы продавать их мясо в киоски с шаурмой в районе «Зеленого рынка».
Задержанный живодер является иностранным гражданином и находится в России с нарушением правил соответствующего режима, сообщили в УМВД России по Челябинску. Сейчас он помещен в спецприемник. Уголовное дело по факту убийства собаки пока не возбуждено.
О жестокой расправе над хаски стало известно 10 апреля. Живодер повесил собаку на ливневой канализации и содрал с нее шкуру. Очевидцы произошедшего сразу же вызвали полицию. Правоохранителям задержанный заявил, что хотел продать шкуру собаки, а саму ее съесть.