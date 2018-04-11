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Главные новости Челябинской области
20:53  11 апреля 2018 0

Челябинский суд отправил в колонию топ-менеджера «Ростелекома». Из-за него арестовали следователя СКР

Суд о продлении ареста Дмитрия Лошагина в Октябрьском районном суде. Екатеринбург, замок, решетка, суд
Суд в Челябинске огласил приговор первому фигуранту серии коррупционных делФото: Александр Мамаев © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска признал экс-директора челябинского филиала «Ростелекома» Василия Прокопенко виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. Топ-менеджер приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщила «URA.RU» консультант суда Наталья Прохорова.

Василий Прокопенко признан виновным в получении двух 10-процентных «откатов» за заключение контрактов с ООО «Ланит Урал» на общую сумму в 10,4 млн рублей. Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело обвиняемого в посредничестве в даче взятки директора ООО «Перспектива» Олега Воробьева рассматривается отдельно. По нему обвиняемыми проходят также адвокаты Алла Брагина и Елена Пешкова. По версии следствия, за прекращение преследования их подзащитного они дали взятку в 3 млн рублей бывшему старшему следователю второго отдела по особо важным делам следственного управления СКР по Челябинской области Александру Козлову. Дело силовика также рассматривается в суде отдельно. Оба преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области.

Сергей Леонов
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