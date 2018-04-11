В Перми откажутся от троллейбусов и кондукторов

20:49 11 апреля 2018 0

Общественный транспорт Перми ждут нововведения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми презентовали концепцию развития общественного транспорта. Среди новшеств — доходы в бюджет, отказ от троллейбусов и оплата проезда с помощью смартфонов.

Департамент дорог и транспорта планирует протестировать систему, по которой будут развиваться общественные перевозки в городе. Для этого хотят привлечь подрядчиков на пять маршрутов, так как именно столько договоров заканчиваются в этом году. Речь идет о маршрутах автобусов №№ 3, 36, 46, 60, 62, сообщили «URA.RU» в ведомстве. Прибыль от этих перевозок поступит в бюджет города. А администрация заплатит перевозчикам за количество километров, как в такси.

Предусмотрели разработчики и отказ от троллейбусов, правда, пока не называя точных дат. Однако уже известно, что сначала откажутся от маршрутов на улицах Героев Хасана, Ленина, бульваре Гагарина и Южной дамбе. В планах заявлено, что в качестве альтернативы экологичному транспорту можно использовать электроавтобусы, а также прокладывать трамвайные ветки, например, на Крохалевку, Садовый, Парковый, Владимирский, Нагорный.

Также в перспективе транспортные чиновники планируют отказаться от кондукторов, предусмотрев возможность оплаты за проезд смартфонами, банковскими или льготными картами. Опрошенные «URA.RU» участники рынка и чиновники признают, что эта идея и плохая и хорошая одновременно, так как потребуются дополнительные системы контроля. Без кондукторов выручка значительно упадет.