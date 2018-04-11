22:01 11 апреля 2018 0

Сотрудники ГИБДД составили протоколы, на основании которых тюменского бизнесмена лишили прав Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменских сотрудников ГИБДД заподозрили в фальсификации доказательств. Владелец магазинов известной сети «Белорусские продукты» подал заявление в следственное управление СКР по области: он просит разобраться, почему инспекторы ДПС приняли припаркованный автомобиль за движущийся и на этом основании лишили водительских прав пассажира машины.

Инцидент произошел 24 сентября прошлого года. Два инспектора ДПС вытащили тюменца Максима Прокопова из его Lexus, припаркованного на углу улиц Республики и Орджоникидзе, на том основании, что он ехал пьяный за рулем. Сам Прокопов утверждает, что его автомобиль примерно с 19.00 был припаркован возле магазина, что подтверждается кадрами с видеорегистратора. В магазине «Белорусские продукты» Максим действительно выпил шампанского — отмечали открытие второго магазина сети, но за руль садиться не собирался, ждал жену, которая и должна была вести машину.

«Сотрудники ДПС ГИБДД (по словам Прокопова, с ним общались два инспектора, Княжев и Обухов — прим. ред.) составили на меня административный материал, провели досмотр т/с, не составив при этом никаких процессуальных документов о своих действиях и проведя его без присутствия понятых», — говорится в объяснении, которое написал Максим мировому судье Центрального АО Дмитрию Кабанцеву.

Возможно, именно на этом белом автомобиле (в кадре слева) проехали мимо припаркованного Lexus оба свидетеля Фото: кадр записи видеорегистратора автомобиля Lexus в 23:43 от 24.09.2017

Нашлись и два свидетеля, Андрей Кембель и Павел Романчук, которые заявили, что белый Lexus двигался по перекрестку, а потом резко затормозил. Оба в тот момент ехали на белом Porsche. Именно Кембель вызвал сотрудников ГИБДД. Максим Прокопов утверждает, что оба свидетеля работали в «Службе городской эвакуации» (СГЭ). В ООО «Ветеран», которой принадлежит СГЭ, корреспонденту «URA.RU» подтвердили: человек по имени Павел Романчук до сих пор работает здесь, Андрей Кембель был уволен зимой. Ранее источники агентства отмечали, что директор и владелец 90% уставного капитала ООО «Ветеран» Андрей Измоденов руководит также Союзом ЧАДЭ, в число учредителей которого входят бывшие сотрудники правоохранительных органов и даже экс-начальник ГИБДД региона Герман Смирнов.

Суд отказался принимать видеозаписи с регистратора Максима и камер наблюдения соседнего магазина во внимание, заявив, что дата, когда были сделаны кадры, ничем не подтверждается. В итоге мировой судья оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил прав на год и 10 месяцев. Апелляционную инстанцию Прокопов также проиграл.

Видео: авторегистратор а\м Lexus. Автомобиль подъехал к магазину еще засветло, и из него вышел Максим Прокопов.

Адвокат Илья Сливко, который сейчас защищает интересы Максима Прокопова, полагает, что речь идет о фальсификации доказательств: «Мы пишем заявление о преступлении, потому что полагаем, что здесь присутствует фальсификация по административному делу». Именно показания эвакуаторщиков Кембеля и Романчука, по мнению адвоката, формирует ложную доказательную базу.

В УГИБДД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «все материалы дела находятся в суде, суд оценивает доказательства в полном объеме, в суде происходит всестороннее, полное и объективное рассмотрение обстоятельств дела и разрешение его в соответствии с законом».