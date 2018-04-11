Автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Сирии, есть раненые

21:49 11 апреля 2018 0

Неизвестны открыли огонь по машине СМИ и скрылись Фото: Илья Московец © URA.RU

Автобус с российскими журналистами был обстрелян в Сирии неизвестными. Несколько человек пострадали. Нападение произошло, когда журналисты возвращались со съемок в Восточной Гуте.

В результате обстрела корреспондент НТВ, оператор «России-1» и оператор телеканала «Звезда» получили легкие ранения ног, сообщает агентство Nation News со ссылкой на Минобороны РФ. Как уточняет телеканал RT, всем пострадавшим на месте была оказана помощь российского Центра примирения. Затем они были эвакуированы в госпиталь. Угрозы для жизни представителей СМИ, по мнению врачей, нет.