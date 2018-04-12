00:23 12 апреля 2018 0

Документалиста заинтересовала идея показать отношения глав государств с российского ракурса ФОТО: Википедия, A.Savin

Российский журналист и телеведущий Игорь Прокопенко собирается снять документальный фильм об американском лидере Дональде Трампе и президенте РФ Владимире Путине. Рабочее название проекта — «Путин и Трамп. Российско-американский роман».

Примечательно, что в истории отечественной документалистики это будет первый случай, когда российский журналист вместе с западными партнерами будет снимать фильм о президенте США по заказу европейского канала.

По словам самих авторов, основная цель проекта — продемонстрировать зрителю из Европы российский взгляд на динамику развития русско-американских отношений, а также провести анализ их перспектив с точки зрения исторического контекста и понять, можно ли ожидать «потепления».

«Вначале я хотел отказаться делать этот проект. Но потом согласился, поскольку заинтересовала идея показать отношения Путина и Трампа с другого, российского ракурса. Так в Европе еще никто не делал», — приводит слова Прокопенко «Российская газета». По его словам, в картине планируют подробно показать хронологию событий: от первого появления Трампа, связанных с ним надежд России и до настоящего времени. Точная дата выхода документального фильма на экраны пока неизвестна. Ожидается, что работа над проектом завершится в марте следующего года.