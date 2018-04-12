{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
06:27  12 апреля 2018 0

Большинство жителей России считают свою страну лидером в освоении космоса

Роскосмос, космос, космонавт
Основная часть населения России слабо информирована о значимых событиях в космонавтикеФото: Роскосмос

Россия является мировым лидером в освоении космоса. По результатам опроса, проведенного «Левада-центром» к Дню космонавтики, отмечаемому 12 апреля, так считает 61% респондентов. На втором месте стоят США, а замыкает тройку лидеров Китай.

Несколько лет назад жители России оценивали позиции своей страны и США в мировой космической гонке практически одинаково. В 2012—2013 годах, когда эксперты проводили аналогичные опросы, 35-36% респондентов отдавали первенство РФ, а 29-31% — американцам. После воссоединения Крыма с Россией число опрошенных, которые считают РФ лидером космической индустрии увеличилась до 46%. В настоящий момент их доля возросла до 61%. На второй строчке традиционно идут США — 13%, за ними Китай — 4%, а также Евросоюз — 1%.

Специалисты отметили, что запрос на лидерство страны в научной и космической сфере по-прежнему силен. Однако, сегодня основная часть населения слабо информирована о значимых событиях в отрасли. Например, 62% респондентов не знали, что феврале этого года американская компания SpaceX Илона Маска успешно запустила в космос сверхтяжёлую ракету, пишут «Известия».

«Об этом событии много писали. Но так как большинство россиян не смотрели, как все происходило, это не передало реальной значимости события», — рассказал академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.

Для проведения исследования были опрошены 1,6 тысяч человек из 136 населенных пунктов в 52 субъектах РФ, сообщает издание.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров