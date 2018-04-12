Большинство жителей России считают свою страну лидером в освоении космоса

06:27 12 апреля 2018 0

Основная часть населения России слабо информирована о значимых событиях в космонавтике Фото: Роскосмос

Россия является мировым лидером в освоении космоса. По результатам опроса, проведенного «Левада-центром» к Дню космонавтики, отмечаемому 12 апреля, так считает 61% респондентов. На втором месте стоят США, а замыкает тройку лидеров Китай.

Несколько лет назад жители России оценивали позиции своей страны и США в мировой космической гонке практически одинаково. В 2012—2013 годах, когда эксперты проводили аналогичные опросы, 35-36% респондентов отдавали первенство РФ, а 29-31% — американцам. После воссоединения Крыма с Россией число опрошенных, которые считают РФ лидером космической индустрии увеличилась до 46%. В настоящий момент их доля возросла до 61%. На второй строчке традиционно идут США — 13%, за ними Китай — 4%, а также Евросоюз — 1%.

Специалисты отметили, что запрос на лидерство страны в научной и космической сфере по-прежнему силен. Однако, сегодня основная часть населения слабо информирована о значимых событиях в отрасли. Например, 62% респондентов не знали, что феврале этого года американская компания SpaceX Илона Маска успешно запустила в космос сверхтяжёлую ракету, пишут «Известия».

«Об этом событии много писали. Но так как большинство россиян не смотрели, как все происходило, это не передало реальной значимости события», — рассказал академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.

Для проведения исследования были опрошены 1,6 тысяч человек из 136 населенных пунктов в 52 субъектах РФ, сообщает издание.