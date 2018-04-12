WADA обвинило Россию в подкупе главы Международного союза биатлонистов

08:07 12 апреля 2018 0

Информатором вновь стал Григорий Родченков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подозревается в получении взятки от представителей России. Часть обвинений построена на показаниях информатора WADA Григория Родченкова.

По словам экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, россияне летом 2013 года передали Бессебергу «полный дипломат долларов». Взамен Международный союз биатлонистов скрывал нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов, сообщает телеканал 360 со ссылкой на французскую газету Le Monde.

По информации следствия, в коррупционную схему была также вовлечена генеральный секретарь IBU Николь Реш. Предполагается, что оба подозреваемых способствовали отстаиванию интересов российского биатлона, манипулировали с документами спортсменов и знали о действиях друг друга. В штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге уже провели обыск, в котором участвовало Федеральное управление уголовной полиции Австрии.