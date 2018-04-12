Сердечную недостаточность будут лечить при помощи космических технологий

09:24 12 апреля 2018 0

Исследования завершатся в конце мая Фото: Pixabay.com

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует использовать метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС, в клинической практике. Протестированная на орбите Земли методика поможет пациентам с сердечной недостаточностью и старикам.

Как рассказали в лаборатории института, в основе лечения лежит метод миостимуляции: электроды накладываются на мышцы, которые в космических условий серьезно страдают. Электрический ток заставляет их сокращаться и расслабляться, что фактически заменяет тренировку, передают «Известия».

Сейчас ученые разрабатывают методику использования низкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью. В дальнейшем методику планируют применять и для других категорий пациентов, в частности для улучшения здоровья людей преклонного возраста. Новая методика безопасна и комфортна для больных.

Новый метод физиотерапии пройдет проверку в клинике кардиологии Первого МГМУ имени Сеченова. Метод будет опробован впервые. Исследования по применению космической миостимуляции на Земле завершатся в конце мая.