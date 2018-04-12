Энергетики СУЭНКО подготовились к «большой воде»

17:25 12 апреля 2018 0

Сотрудники компании подготовили энергообъекты к паводку Фото: pixabay.com

Компания СУЭНКО подготовила свои энергообъекты к весеннему паводку в Тюменской и Курганской областях. На особом контроле — объекты, которые попадали в зону подтопления в последние три года.

Энергетики отработали порядок взаимодействия с МЧС на случай нештатных ситуаций, алгоритмы оперативного и слаженного реагирования для различных прогнозов по паводку. «На случай возникновения из-за весеннего половодья аварийных ситуаций приняты все необходимые меры, которые позволят оперативно их ликвидировать. Обеспечен резерв оборудования и техники, для персонала проведены противоаварийные инструктажи и тренировки», — рассказали в СУЭНКО.

Специалистами энергокомпании разработаны временные схемы электроснабжения потребителей для резервирования линий электропередачи, попавших в зону затопления. Во время паводка будут дежурить аварийно-восстановительные бригады.