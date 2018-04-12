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12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
19:08  12 апреля 2018 0

Депутаты объяснили, где в Зауралье не стоит пить алкоголь

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, покупатели, касса, алкоголь
В Частоозерском районе официально не продают алкогольФото: Илья Московец © URA.RU

В Частоозерском районе Курганской области в прошлом году не выдано ни одной лицензии на продажу алкоголя, в Лебяжьевском районе зарегистрирована всего одна. Такую информацию огласил сегодня начальник управления рыночной инфраструктуры Курганской области Дмитрий Комогоров на заседании комитета по экономической политике в облдуме, передает корреспондент «URA.RU».

По две лицензии выдано в Альменевском и Звериноголовском районах, а также в Мокроусовском, Петуховском, Половинском и Целинном. Лидерами по продажам спиртного стали Курган и Шадринск, Кетовский и Каргапольский районы.

Отсутствие официальных точек по продаже алкоголя в Частоозерском районе удивило присутствовавших в зале депутатов. «Нужно понимать, что алкоголь — это не только магазины, это и общепит. То есть в некоторых районах у нас абсолютная зона трезвости. Надо эти вопросы поднимать», — заявил председатель комитета Евгений Кафеев.

Дмитрий Комогоров на это ответил, что в апреле по данному вопросу планируется собрать комиссию при участии правоохранительных органов. Кроме того, ранее уже были увеличены штрафы за отсутствие лицензии — с «условных» 500 рублей до 50 тысяч. «Сейчас на рассмотрении в госдуме находится законопроект, по которому для сельских поселений стоимость лицензии уменьшена до 3,5 тысячи рублей. Мы его поддерживаем, но пока по движению нет никакой информации», — уточнил выступающий. Евгений Кафеев добавил, что нужно позаботиться даже не о налогах, а о здоровье зауральцев: «Люди пьют, а что они пьют?».

Всего на территории Курганской области, по информации регионального департамента экономического развития, в 2017 году было выдано 275 лицензий на продажу алкоголя. Количество отказов в лицензии снизилось в четыре раза — с 24 до 6,6%.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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