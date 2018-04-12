20:57 12 апреля 2018 0

Впереди у чиновника 8 лет несвободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приговор экс-министру Алексею Улюкаеву вступил в законную силу. Апелляционная инстанция отказалась его отменять, но пошла на смягчение наказания. Бывшему чиновнику разрешено после отбытия срока вернуться на госслужбу.

Согласно изначальному вердикту, вынесенному Мосгорсудом в декабре 2017 года, Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы, штрафу в 130 миллионов рублей и запрету на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода на свободу. Последний пункт апелляционная инстанция отменила. «В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменений», — цитирует ТАСС решение суда.

Экс-министр Алексей Улюкаев был признан виновным в вымогательстве взятки с руководства «Роснефти» за свое согласие на одобрение сделки по приватизации «Башнефти». Сам он свою вину признавать отказался.