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12 апреля 2018
20:57  12 апреля 2018 0

Улюкаеву смягчили приговор. Он снова сможет стать министром

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Впереди у чиновника 8 лет несвободыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Приговор экс-министру Алексею Улюкаеву вступил в законную силу. Апелляционная инстанция отказалась его отменять, но пошла на смягчение наказания. Бывшему чиновнику разрешено после отбытия срока вернуться на госслужбу.

Согласно изначальному вердикту, вынесенному Мосгорсудом в декабре 2017 года, Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы, штрафу в 130 миллионов рублей и запрету на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода на свободу. Последний пункт апелляционная инстанция отменила. «В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменений», — цитирует ТАСС решение суда.

Экс-министр Алексей Улюкаев был признан виновным в вымогательстве взятки с руководства «Роснефти» за свое согласие на одобрение сделки по приватизации «Башнефти». Сам он свою вину признавать отказался.

Игорь Чукреев
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