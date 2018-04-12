Улюкаев заявил, что его дело построено по принципу «одна бабка сказала»

22:06 12 апреля 2018 0

Адвокаты Улюкаева не сдаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за взятки, выступил с последним словом в Мосгорсуде. На заседании рассматривалась апелляционная жалоба на приговор экс-главе МЭР.

Обращаясь к суду, обвиненный заявил о своей невиновности и подчеркнул, что вынесенный ему приговор дискредитирует всю судебную систему. «Весь приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу „одна бабка сказала“. Вернее, один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», — цитирует Улюкаева РБК.

Экс-министр добавил, что на суде не привели ни одного доказательства или допроса, которые, на его взгляд, указывали бы, что он требовал взятку. По словам осужденного, напротив, была приведена масса доказательств его невиновности.

Суд огласил приговор Алексею Улюкаеву 12 апреля, немного смягчив его. Из вердикта исключили запрет занимать государственные должности, а срок ареста и сумма штрафа (130 млн рублей) остались прежними, писало RT. Несмотря на проигрыш, защита экс-министра заявила, что будет и дальше обжаловать приговор и подаст кассационную жалобу, соообщило агентство Nation News.