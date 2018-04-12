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12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
22:09  12 апреля 2018 0

Инвестора государственного пермского свинокомплекса признали банкротом

АГРО 2016 выставка Челябинск, свинья, поросенок
Инвестор хотел вложить в модернизацию 1,4 млрд рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае инвестора свинокомплекса «Пермский» признали банкротом, сообщили «URA.RU» в Арбитражном суде. Компания до прошлого года имела договор аренды краевого животноводческого предприятия на 49 лет и хотела вложить в реконструкцию комплекса 1,4 млрд рублей.

Сейчас в отношении ООО «Свинокомплекс «Пермский» началась процедура конкурсного производства. Собрание кредиторов назначено на 7 мая. Во время процедуры оздоровления временный управляющий общества Петр Мосюр выявил признаки преднамеренного банкротства фирмы. Раннее «URA.RU» сообщало, что компания проводила с аффилированными структурами взаимозачеты на сумму более 1 млрд рублей, минуя счет должника в банке.

Краевые власти рассчитывали, что инвестор к 2020 году нарастит объемы производства свинины до 32 тыс. тонн, а также модернизирует производство. Для этого имущество краевого предприятия сдали в долгосрочную аренду бизнесменам. Однако прошлой осенью договор с инвестором расторгли, перед эти потребовав вернуть субсидию в 207 млн рублей. Теперь краевой свинокомплекс работает самостоятельно.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
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