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Главные новости Пермского края
17:24  27 февраля 2018 1

Банкротство государственного пермского свинокомплекса может быть преднамеренным

Сельское хозяйство. Животные. Челябинск, свинья, поросенок
Пермские поросята долго мучились из-за омских бизнесменовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Временный управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» (компания арендовала государственный свинокомплекс) Петр Мосюр проанализировал финансовую деятельность предприятия с 2014 по 2017 годы и пришел к выводу, что проводимое банкротство является преднамеренным. Эти выводы опубликованы в федеральном реестре сведений о банкротстве.

В заключении Петра Мосюры говорится, что сделки, проводимые арендаторами свинокомплекса, были заведомо невыгодными и кардинально повлияли на платежеспособность предприятия и возможность исполнять свои текущие обязательства. Указано, что в течение 2016—2017 годов основная часть продукции была реализована через ООО ТД «Синергия», ООО ТЗК «Синергия», ООО «Свинокомплекс Ударный», которые аффилированы друг другу.

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«В результате исполнения таких сделок производились расчеты, минуя счет должника в банке, тем самым, создавалась ситуация отсутствия денежных средств на расчетном счете», — объясняется в документе. Между ООО «Пермский свинокомплекс» и ООО ТЗК «Синергия» помимо безналичных расчетов проводились расчеты взаимных требований, это стало причиной невозможности погашения задолженности перед другими кредиторами. С 2014 по 2016 годы между компаниями проведены зачеты взаимных требований на сумму более 1 млрд рублей.

Заявление от банкротстве ООО «Пермский свинокомплекс» поступило в Арбитражный суд Пермского края еще в октябре 2016 года. Кредиторами по делу стали «Газпром Межрегионгаз Пермь», Федеральная налоговая служба России, «Россельхозбанк» и ряд коммерческих структур. Общая сумма долгов составила более 500 млн рублей. Омский агрохолдинг «Группа Синергия», которая на 100% учредителем должника, выступает в деле как третье лицо.

В сентябре 2017 года на свинокомплексе прошла трехдневная проверка с участием правоохранительных органов. Тогда же руководство омского агрохолдинга заявило о желании избавиться от пермского актива.

«Генеральный директор ГК „Синергия“ Александр Печерский озвучил правительству края оферту, согласно которой властям региона предлагается рассмотреть возможность передачи всего бизнеса обратно в краевую собственность вместе с долгами», — пояснили «URA.RU» на предприятии 4 октября.

Омская компания, с «дочкой» которой был расторгнут договор аренды свинокомплекса, 4 декабря 2017 года заявила в суде о несостоятельности АО «Пермский свинокомплекс» (учредитель — правительство Пермского края») и их долге перед омичами в 503 миллиона рублей. Впрочем, позднее заявление о банкротстве было отозвано.

Виктор Жуков
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