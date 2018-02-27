Банкротство государственного пермского свинокомплекса может быть преднамеренным

Временный управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» (компания арендовала государственный свинокомплекс) Петр Мосюр проанализировал финансовую деятельность предприятия с 2014 по 2017 годы и пришел к выводу, что проводимое банкротство является преднамеренным. Эти выводы опубликованы в федеральном реестре сведений о банкротстве.
В заключении Петра Мосюры говорится, что сделки, проводимые арендаторами свинокомплекса, были заведомо невыгодными и кардинально повлияли на платежеспособность предприятия и возможность исполнять свои текущие обязательства. Указано, что в течение 2016—2017 годов основная часть продукции была реализована через ООО ТД «Синергия», ООО ТЗК «Синергия», ООО «Свинокомплекс Ударный», которые аффилированы друг другу.
«В результате исполнения таких сделок производились расчеты, минуя счет должника в банке, тем самым, создавалась ситуация отсутствия денежных средств на расчетном счете», — объясняется в документе. Между ООО «Пермский свинокомплекс» и ООО ТЗК «Синергия» помимо безналичных расчетов проводились расчеты взаимных требований, это стало причиной невозможности погашения задолженности перед другими кредиторами. С 2014 по 2016 годы между компаниями проведены зачеты взаимных требований на сумму более 1 млрд рублей.
Заявление от банкротстве ООО «Пермский свинокомплекс» поступило в Арбитражный суд Пермского края еще в октябре 2016 года. Кредиторами по делу стали «Газпром Межрегионгаз Пермь», Федеральная налоговая служба России, «Россельхозбанк» и ряд коммерческих структур. Общая сумма долгов составила более 500 млн рублей. Омский агрохолдинг «Группа Синергия», которая на 100% учредителем должника, выступает в деле как третье лицо.
В сентябре 2017 года на свинокомплексе прошла трехдневная проверка с участием правоохранительных органов. Тогда же руководство омского агрохолдинга заявило о желании избавиться от пермского актива.
«Генеральный директор ГК „Синергия“ Александр Печерский озвучил правительству края оферту, согласно которой властям региона предлагается рассмотреть возможность передачи всего бизнеса обратно в краевую собственность вместе с долгами», — пояснили «URA.RU» на предприятии 4 октября.
Омская компания, с «дочкой» которой был расторгнут договор аренды свинокомплекса, 4 декабря 2017 года заявила в суде о несостоятельности АО «Пермский свинокомплекс» (учредитель — правительство Пермского края») и их долге перед омичами в 503 миллиона рублей. Впрочем, позднее заявление о банкротстве было отозвано.