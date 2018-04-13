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13 апреля 2018
12 апреля 2018
10:28  13 апреля 2018 9

Срочно! Главного редактора «Областной газеты» избили арматурой. «Состояние очень тяжелое, лежит в реанимации»

Пресс-конференция Евгения Куйвашева по Майским указам Президента. Екатеринбург, полянин дмитрий
Нападение произошло накануне вечером возле дома главредаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Об этом «URA.RU» сообщили источники в органах власти. В результате нападения руководитель главного свердловского печатного СМИ получил тяжелые травмы.

На сайте «Областной газеты» уже появилась короткая новость о произошедшем. «Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро, — рассказал сотрудникам своего издания сам Дмитрий Полянин. — При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в „Областной газете“ (посвященной коммунальным войнам — прим. ред)». Связаться с Поляниным не удалось — на звонок журналиста агентства редактор «Областной газеты» не ответил.

«Инцидент произошел накануне около 19 часов вечера, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь, а сотрудники полиции предпринимают необходимые меры, чтобы это нападение не осталось безнаказанным. Проверку по факту произошедшего ведет отделе полиции №5».

По данным «URA.RU», Полянин поступил в ГКБ №23. «Состояние тяжелое — он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находится в реанимации», — сообщил агентству источник в медицинских кругах.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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