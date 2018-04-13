В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Об этом «URA.RU» сообщили источники в органах власти. В результате нападения руководитель главного свердловского печатного СМИ получил тяжелые травмы.
На сайте «Областной газеты» уже появилась короткая новость о произошедшем. «Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро, — рассказал сотрудникам своего издания сам Дмитрий Полянин. — При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в „Областной газете“ (посвященной коммунальным войнам — прим. ред)». Связаться с Поляниным не удалось — на звонок журналиста агентства редактор «Областной газеты» не ответил.
«Инцидент произошел накануне около 19 часов вечера, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь, а сотрудники полиции предпринимают необходимые меры, чтобы это нападение не осталось безнаказанным. Проверку по факту произошедшего ведет отделе полиции №5».
По данным «URA.RU», Полянин поступил в ГКБ №23. «Состояние тяжелое — он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находится в реанимации», — сообщил агентству источник в медицинских кругах.