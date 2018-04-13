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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:07  13 апреля 2018 13

Кадыров предложил оставить Путина президентом до тех пор, «пока он во здравии»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Альтернативы Путину чеченский лидер не видитФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за то, чтобы продлить президентский срок для действующего российского лидера Владимира Путина. Альтернативы ему Кадыров не видит.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства, — заявил Кадыров в интервью «Интерфаксу», подчеркнув, что это его личное мнение и он его не меняет. «Сейчас Путину нет альтернативы», — добавил чеченский лидер, передает телеканал 360. Кадыров напомнил, что примеры, когда национальный лидер правит больше двух сроков, есть в других государствах: в КНР приняли решение не ограничивать полномочия Си Цзиньпина двумя сроками, а в Германии Ангела Меркель остается на своем посту уже в четвертый раз.

У самого Путина об этом спрашивать не нужно, уверен Кадыров. Инициировать решение должны народ, Совет Федерации, Госдума. «Собрать подписи и вынести на всенародный референдум, — объяснил Кадыров. — Я уверен, в итоге все поддержат это».

Президент Владимир Путин одержал победу на выборах 18 марта 2018 года. 7 мая состоится его инаугурация.

Виктор Жуков
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