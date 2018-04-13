В Пермском крае увеличат число депутатов на зарплате

13:05 13 апреля 2018 0

Зарплату в пермском Заксобрании будут получать 24 депутата Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В профильный комитет Законодательного собрания Пермского края внесен законопроект об увеличении числа депутатов, которые будут работать на постоянной основе. Согласно документу, их количество должно увеличиться до 24.

В настоящее время число депутатов краевого парламента, получающих зарплату, составляет 21 человек. Если нынешние парламентарии на зарплате утверждались единым списком при условии согласия с ним большинства, то теперь будет введен четкий принцип распределения таких ставок по фракциям. Количество депутатов, которые будут получать зарплату, а также пользоваться другими льготами, как, например, служебным автомобилем, будет определяться пропорционально доле, занимаемой фракцией в парламенте.

Сейчас число депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, по фракциям выглядит так: «Единая Россия» — 15 человек, «Справедливая Россия» — 1 человек, КПРФ — 2 человека, ЛДПР — 2 человека и один депутат, не входящий ни в одну из фракций. После принятия закона доли фракций на ставки по депутатам, которые будут получать зарплату, изменятся следующим образом: 16,8 ставок получит «Единая Россия», 2,4 ставки достанется «КПРФ», 2 ставки останется у «ЛДПР», у «Справедливой России» будет 1,6 ставки, а общее количество у депутатов вне фракций составит 1,2 ставки.

По мнению источника в пермском Заксобрании, новый закон станет поводом для активных кулуарных переговоров между депутатами, скорее всего, за неполные доли ставок пойдет торг между фракциями. «Скорее всего, ставку депутата получит председатель комитета по экономике Татьяна Миролюбова, в феврале ставшая безработной (ранее она была деканом экономического факультета ПГНИУ). Для нее, вероятно, и был придуман новый законопроект. Возможно, единороссам удастся договориться с независимыми депутатами и посадить на зарплату еще одного своего человека. Как распределятся другие две ставки, остается только гадать», — предположил собеседник издания.

По данным «URA.RU», средняя зарплата депутата Законодательного собрания Пермского края, работающего на постоянной профессиональной основе, составляет около 80 тысяч рублей. Также предусмотрены ежегодные премии, которые иногда достигают 600 тысяч рублей.