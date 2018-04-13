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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
14:42  13 апреля 2018 0

Главный налогоплательщик ХМАО выделит на развитие округа четыре миллиарда, но потратит их только на себя

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, богданов владимир, черное золото югры, комарова наталья
Богданов и Комарова заключат новое соглашение — нефтяники распределили 4 миллиардаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутнефтегаз» заключит дополнительное соглашение с правительством Югры. Соответствующее обращение от руководства нефтяного гиганта поступило в адрес властей ХМАО.

В документе говорится, что «Сургутнефтегаз» потратит на строительство, капремонт и содержание социальных объектов в 2018 году более 4,3 миллиардов рублей. Там также отмечается, что допсоглашение направлено на социально-экономическое развитие округа.

Перечень объектов уже известен. Самые большие затраты нефтяники понесут на содержание и амортизацию собственного дворца искусств «Нефтяник» — это 1,3 миллиарда рублей. В списке также ремонт спортцентров, общежитий, гостиниц, баз отдыха по всему региону — все эти объекты принадлежат структурным подразделениям «Сургутнефтегаза».

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Из допсоглашения становится известно, сколько нефтяники платят аборигенам и сколько готовы выделить на муниципальные образования. Представители коренных малочисленных народов Севера в 2018 году получат от «Сургутнефтегаза» почти 180 млн рублей. Еще порядка 45 млн компания потратит на города и районы — больше всех получит Березовский район, 34 млн рублей. Интересно, что Сургута, где находится головной офис предприятия, в этом списке нет.

Соглашение будет подписано губернатором Югры Натальей Комаровой и гендиректором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым — точная дата пока неизвестна. Подобные соглашения с руководством округа заключают каждый год все нефтяные предприятия, и «Сургутнефтегаз» один из лидеров по количеству выделяемых денег, однако другие компании не делают акцент на собственные активы. Например, из допсоглашения с «ЛУКОЙЛом» следует, что нефтяники построят в Югре академический театр, детский сад, несколько спорткомплексов — на все эти цели компания Вагита Алекперова потратит порядка миллиарда рублей, в четыре раза меньше, чем «Сургутнефтегаз».

Антон Степыгин
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