Настю Рыбку и ее секс-тренера отправили под арест

18:52 13 апреля 2018 0

Девушка прославилась после скандала с бизнесменом и угодила за решетку Фото: Анастасия Вашукевич, Instagram

Суд Паттайи в Таиланде предъявил обвинения в организации сутенерства скандальной эскортнице Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и ее секс-тренеру Александру Кириллову (Алексу Лесли). До следующего заседания по этому делу, которое состоится 24 апреля, они отправлены под стражу.

Всего обвинения были предъявлены восьми участникам откровенного тренинга. По законам страны им будут продлевать срок ареста каждые две недели. Заседание по второму уголовному делу Рыбки и Лесли — о нелегальном предпринимательстве на территории Таиланда — пройдет 17 апреля, пишет «Общая газета».

О задержании Рыбки стало известно в конце февраля 2018 года. Россияне были задержаны на острове Лан и позднее доставлены в Паттайю, напоминает ИА FlashNord. Это произошло вскоре после того, как бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Рыбку за то, что она опубликовала в соцсети фотографии их совместного отдыха. В заявлении было указано, что модель не имела права афишировать подробности частной жизни предпринимателя без его согласия, пишет «Национальная служба новостей».