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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
19:47  13 апреля 2018 0

В Зауралье начали ремонт аварийного здания, в котором в детстве побывал каждый курганец. ФОТО

Бывший Дворец пионеров полностью реконструируютФОТО: kurgan-city.ru

В Кургане приступили к реконструкции Дома детского (юношеского) творчества (ДД (Ю)Т). Признанное аварийным здание не видело ремонта 12 лет. Об этом сообщили на совещании в городской администрации.

На реконструкцию корпуса «А» ДД (Ю)Т в бюджете города запланировано 60 млн рублей. На эти деньги сделают комплексный капитальный ремонт конструкций здания — фундаментов, стен, перекрытий, кровли, лестничных маршей, оконных и дверных блоков, инженерных коммуникаций отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Также запланирована реставрация внутренних помещений. Подрядчик определен, строители уже приступили к работе.

Глава городской администрации Андрей Потапов отметил, что ремонт должен быть выполнен качественно и в установленный срок. «Ремонт ДД (Ю)Т должен стать ремонтом „на века“. Каждый из работников вашей организации должен понимать, что Дворец сегодня является одним из самых востребованных учреждений дополнительного образования в городе; его посещают тысячи детей, поэтому и к выполнению работ нужно подойти не просто ответственно, а, как говорится, „с душой“», — сказал Потапов, обращаясь к подрядчику. Внимание подрядной организации также было обращено на строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

В течение двух последних лет в корпусе « А» Дворца детского (юношеского) творчества не проводятся, 2800 ребят занимаются в секциях по техническому, художественному, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому воспитанию в корпусе «Б», построенном в 1980-м году.

ДД (Ю)Т 1953 года постройки раньше был Дворцом пионеров и школьников, в нем работали 170 кружков и секций, которые посещали более 2 тысяч юных курганцев. В 2000-м году зданию ДД (Ю)Т был присвоен статус «Памятника архитектуры местного значения». В 2006 году оно было признано нуждающимся в капремонте, а в марте 2017 года — аварийным. Как ранее писало «URA.RU», всего в 2018 году на ремонт школ и детсадов власти Кургана планируют потратить 140 млн рублей.

Наталья Михалева
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