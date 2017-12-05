18:57 05 декабря 2017 0

В мэрии вспомнили и про аварийный корпус Дворца творчества юных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из бюджета Кургана в 2018 году планируется направить на ремонт образовательных учреждений 140 млн рублей. Об этом сообщил сити-менеджер Андрей Потапов на круглом столе по поборам в школах и детсадах, который прошел в прокуратуре Курганской области, передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил прокурор Зауралья Игорь Ткачев, наибольшее число жалоб на поборы в образовательных учреждениях поступает от жителей Кургана. Прокуратура выявила нарушения в 18 учреждениях, еще в 11 сейчас проводится проверка. Особые нарекания ведомства вызвала городская администрация: ежегодно получая прокурорские представления, мэрия не предпринимает меры по прекращению незаконной практики.

По мнению Потапова, причина возникновения поборов заключается в том, что «бюджет долгое время не выделял деньги на ремонт школ и детсадов». Но сейчас ситуация меняется. «В бюджете 2017 года было выделено 90 млн рублей на ремонт школ и детских садов. Все деньги были освоены, оплата практически завершена — осталось около 5%, — сообщил сити-менеджер. — Принято решение о выделении из бюджета 140 млн рублей на 2018 год на ремонт детских садов и школ, в том числе Дворца творчества юных». Исторический корпус ДДЮТ несколько лет находится в аварийном состоянии, дети вынуждены заниматься в других помещениях, и это недопустимо, считает чиновник.

Потапов отметил, что по выявленным нарушениям были лишены премий директора, классные руководители и заведующие, которые занимались сбором денег с родителей. «Надеюсь, в 2018 году факты поборов значительно уменьшатся», — заключил он.