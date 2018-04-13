21:23 13 апреля 2018 0

В Госдуме обещают скорректировать законопроект о контрсанкциях Фото: Антон Белицкий

Внесенный 13 апреля в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» будет частично скорректирован в ходе рассмотрения в российском парламенте. При определенном стечении политических событий, депутаты также могут отказаться от его принятия.

Об этом заявили «URA.RU» подписавшиеся под документом свердловские депутаты.

«Я надеюсь, что от внесения законопроекта до его принятия произойдут события, которые нормализуют российско-американские отношения и этот законопроект уже не нужно будет принимать, ввиду того что он утратит свою актуальность», — пояснил Максим Иванов.

Он заверил, что в любом случае «обрушать» российские предприятия собственными руками Госдума не намерена, и назвал внесение законопроекта политическим шагом.

«Мы учитывали, что данный законопроект не должен наносить ущерб российским гражданам. Он не будет приниматься автоматически, он сначала будет рассматриваться на рабочих группах и комитетах, где все проблемные вопросы будут точечно рассматриваться», — пояснил депутат Александр Петров.

Особое внимание в ходе рассмотрения законопроекта свердловские депутаты обратят на сохранение стабильности на одном из крупнейших свердловских предприятий — «ВСМПО-Ависма», являющимся крупнейшим партнером американской корпорацией Boeing. Две корпорации создали совместное предприятие «Урал Боинг Мануфэктуринг», которое стало первым резидентом свердловской ОЭЗ «Титановая долина».

В законопроекте содержится положение о запрете на сотрудничество с американскими авиастроительными предприятиями. По этому поводу представители ВСМПО выступили со специальным заявлением, в котором, в том числе, говорится:

«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации».

«Уверен, что такие структуры, как ВСМПО, не должны пострадать. 20 тысяч работающих на нем рабочих точно страдать не должны. Мы не должны терять ни это предприятие, ни „Титановую долину“», — уверен Петров.