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13 апреля 2018
18:12  13 апреля 2018 0

Спецзаявление ВСМПО о вреде контрсанкций. Будет потерян титановый рынок, 20 тысяч рабочих попадут в кризисную ситуацию

Верхняя Салда, ВСМПО Ависма и Титановая долина., верхняя салда, титан - наша гордость и слава
ВСМПО — градообразующее предприятие Верхней СалдыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Реализация отдельных положений внесенного в Госдуму законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» приведет к кризисным последствиям. Об этом заявили «URA.RU» в пресс-службе Корпорации «ВСМПО-АВИСМА».

В проекте документа в том числе предлагается ввести запрет на работу российских предприятий с авиастроительными компаниями, 25% и более уставного капитала которых принадлежит резидентам из американской юрисдикции. Эта норма прежде всего ударит по российским компаниям, сотрудничающим с американской корпорацией Boeing.

ВСМПО является ключевым поставщиком титана и изделий из этого металла для корпорации Boeing. В 2014 году стороны продлили долгосрочный контракт до конца 2022 года. В том числе ВСМПО-АВИСМА с 2019 года планирует начать поставки титановых штамповок для Boeing 777X — нового семейства широкофюзеляжных самолетов, которое будет создано на базе модели Boeing 777. Российская и американская корпорации создали совместное предприятие — «Урал Боинг Мануфэктуринг».

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА, является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.

Более чем 30-летние партнёрские отношения с ведущими автопроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации.

Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — заявили «URA.RU» в пресс-службе уральского предприятия.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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