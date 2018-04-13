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Главные новости Челябинской области
20:51  13 апреля 2018 0

В борьбе за детскую площадку челябинцы выстроились в живой щит. «Кого ты быдлом назвал?!». ВИДЕО

Жильцы дома третий раз отразили атаку строителейФОТО: YouTube, скриншот

В Челябинске жители дома по адресу Калинина, 17 устроили акцию протеста против сноса детской площадки. Жильцы выстроили живой щит против 60 охранников компании-застройщика. ЧОПовцев убедили только ведра с водой. Это уже третья попытка остановить возведение многоэтажного дома на месте детской площадки.

На защиту площадки, которую планирует застроить компания «Высотник» жильцы дома вышли 13 апреля утром. Туда же подъехали и 60 сотрудников ЧОП компании-застройщика. Происходящее на видео снимает лидер регионального отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Максим Голощапов. «Много людей. Все проплаченные», — говорит про охранников вставший на сторону жильцов дома. Голощапов отмечает, что приехавшие ЧОПовцы были пьяные, «это настоящее быдло», — называет он их. «Ты кого быдлом назвал?!» — возмущаются охранники. Собравшиеся жильцы двора попытались выстроить живую изгородь вокруг бывшей детской площадки, чтобы не дать установить строительный забор.

«Дурдом какой-то», «Рейдерский захват», «Наша территория, не ваша», «Это банда!», «Что мы, не понимаем, как это все делается?» — кричали жители двора. В ответ на это не назвавший своего имени представитель компании-застройщика заявил, что они действуют в рамках закона. «Решение суда есть, оно не в вашу пользу. Не надо мешать строителям выполнять свою работу», — отметил он. Противостояние продолжалось, пока жители не вынесли ведра с водой. Возмущенные граждане пригрозили вылить воду на сварщиков, через час строительные работы свернули. «Потеплеет — снова расставим палатки, займем осадное положение», — поделился планами по защите территории в телефонной беседе с «URA.RU» молодогвардеец Голощапов.

Это уже третья за месяц попытка застройщика начать работы. Как ранее писало «URA.RU», суд разрешил «Высотнику» строительство многоэтажного дома. 2 апреля жители дома подали коллективный иск против строительства здесь многоэтажки, поскольку не сделано межевание, а сама территория принадлежит трем кооперативным домам.

ООО «Строительная компания „Высотник“» на 91,5% принадлежит гендиректору Павлу Бессолицыну, еще 8,5% — у Елены Автомоновой. До последнего времени эта фирма выигрывала тендеры по продаже квартир администрациям Магнитогорска и Красноармейского района. Летом прошлого года начался скандал с попыткой этой фирмы начать уплотнительную застройку на месте детской площадки по улице Калинина в Челябинске. Горожане даже разбили палаточный лагерь, чтобы помешать строителям.

Наталья Михалева
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