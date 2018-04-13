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13 апреля 2018
22:13  13 апреля 2018 0

Песков заменил Telegram на ICQ

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Представитель Кремля решил «попробовать»Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков установил себе мессенджер ICQ взамен Telegram, который в пятницу, 13 апреля, постановил заблокировать Таганский районный суд Москвы.

Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва», что установил ICQ. При этом он уточнил, что не уверен, что остановит свой выбор на этом мессенджере. «Пробуем пока», — отметил официальный представитель Кремля. Ранее Песков заявлял, что продолжит пользоваться Telegram, пока блокировка не вступит в силу.

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Напомним, перебираться в ICQ (проект Mail.ru Group) россиянам ранее рекомендовал советник президента по развитию интернета Герман Клименко. «Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — пояснил он.

Таганский районный суд Москвы своим решением в пятницу, 13 апреля, ограничил доступ к сервису Павла Дурова на территории России. Суд также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram.

При этом в решении отмечается, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram передаст Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В ответ на блокировку петербургские активисты решили забросать офис Роскомнадзора бумажными самолетиками, пишет ИА FlashNord. Между тем вынесенный вердикт в конечном итоге оказывается выгоден всем сторонам конфликта, рассказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Наталья Михалева
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