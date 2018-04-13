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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:43  13 апреля 2018 15

Суд постановил заблокировать Telegram в России

Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, общение, соцсеть, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм
Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленноФото: Анна Майорова © URA.RU

Суд удовлетворил иск о блокировке Telegram. Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина постановила заблокировать мессенджер на территории России.

Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату, передает РИА «Новости». Решение обусловлено отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно.

Ранее «URA.RU» писало, что основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам приходить на суд по блокировке мессенджера, чтобы «не легитимировать откровенный фарс».

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
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