Суд постановил заблокировать Telegram в России

Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно
Суд удовлетворил иск о блокировке Telegram. Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина постановила заблокировать мессенджер на территории России.
Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату, передает РИА «Новости». Решение обусловлено отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно.
Ранее «URA.RU» писало, что основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам приходить на суд по блокировке мессенджера, чтобы «не легитимировать откровенный фарс».