Битва властей и Telegram выгодна обоим. Доказательства

16:29 13 апреля 2018 0

Мессенджер Telegram стал причиной громкого скандала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Таганский районный суд Москвы своим решением в пятницу, 13 апреля, постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram. Суд также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. Между тем вынесенный вердикт в конечном итоге оказывается выгоден всем сторонам конфликта. Опрошенные «URA.RU» эксперты объяснили — почему.

После обнародованного судебного решения Роскомнадзор должен направить решение суда операторам связи с указанием о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису. В Роскомнадзоре заявили, что на Telegram «распространяются все положения закона об информации, в том числе и обязанность предоставлять властям по запросу ключи дешифрования». Между тем в ведомстве подчеркнули, что переписка с администрацией сервиса подтверждает — мессенджер не намерен это делать.

Telegram изначально задумывался как «нишевый» сервис, утверждают специалисты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным MediaScope, аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии достигла в феврале 12,2 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число российских пользователей мессенджера в марте приблизилось к 15 млн. Ежегодно с 2014 по 2016 год месячная аудитория мессенджера удваивалась и выросла с 25 до 100 млн человек. На следующие три года — с 2019 по 2021 — команда мессенджера оценивает плановый ежегодный прирост примерно по 50% до 675 млн пользователей в 2021 году, а к началу 2022 года она рассчитывает собрать 1 млрд пользователей.

«Блокировка Telegram в России не окажется для сервиса критичной с учетом его обширной мировой аудитории. Как ни странно звучит, отчасти это решение суда даже принесет Павлу Дурову и определенные дивиденды», — пояснил «URA.RU» руководитель информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его мнению, Telegram следует рассматривать как проект «для дальнейшего заработка»: «Надо признать, что пока Дуров на нем не столько зарабатывает, сколько вкладывает в него. Основные финансовые перспективы ожидаются в дальнейшем. В России каждый пользователь в среднем пользуется тремя мессенджерами, и Telegram находится на третьем месте — после WhatsApp и Viber. Конечно, часть россиян просто перестанет им пользоваться, а некоторые начнут обходить ограничения и не изменят полюбившемуся сервису».

Однако эта история, считает эксперт, отчасти поможет Дурову репутационно — он продолжит позиционировать себя как владелец мессенджера, который даже в условиях давления со стороны госорганов не «сдает» своих пользователей.

К слову, вокруг Павла Дурова ходят настойчивые слухи о том, что он связан с российскими спецслужбами. Доходило до того, что Дурову приходилось открещиваться от своих связей с Россией. Так, в минувшем январе основатель мессенджера в своем twitter-аккаунте признался, что не понимает, «почему некоторые СМИ называют Telegram сервисом из России». «У нас нет ни серверов, ни разработчиков, ни компаний, ни банковских счетов и даже офисов в этой стране», — заверил он.

Павлу Дурову сегодня крайне важно сохранить свой имидж, уверены эксперты Фото: TechCrunch /Flickr

Для развития своего успешного бизнеса Дурову необходимо поддерживать имидж максимально независимой фигуры, утверждает в разговоре с «URA.RU» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Он позиционирует себя как очень свободолюбивый человек, такой гражданин мира, которому плевать на все спецслужбы. Если он возьмет и пойдет на уступки, пойдет на компромисс с контролирующими органами в России, то автоматически станет нелегитимным для Запада. Это, естественно, нанесет удар по его процветающему бизнесу. Ведь на том же Западе, конечно, скажут: мы так и знали, он работает на спецслужбы России. Именно по этой причине он не хочет выполнять вполне логичные требования государства», — сказал Букштейн.

Однако развернувшаяся вокруг Telegram битва в итоге окажется выгодной и для государства. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Telegram изначально задумывался как исключительно нишевый продукт с ограниченной аудиторией, став в итоге важным инструментом для власти. «Мессенджером начали пользоваться люди, которые хотели иметь гарантию конфиденциального общения — переговоров и переписки. Однако со временем сервис стал более популярным — в него начали перетекать и массовые пользователи», — пояснил Муртазин.

Он полагает, что судебное решение сократит аудиторию Telegram — в нем вновь останется специфическая аудитория, «которой есть что скрывать». «Именно от них государство и хочет получать необходимую информацию», — предполагает эксперт.