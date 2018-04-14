В Госдуме назвали Трампа Гитлером из-за атаки на Сирию

07:52 14 апреля 2018 0

Сравнение последовало после решения американского лидера нанести удары по Сирии Фото: wikimedia.org/The White House

Президента США Дональда Трампа назвали Адольфом Гитлером современности. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя решение американского лидера об ударе по Сирии. По словам парламентария, Трамп, как и Гитлер, выбрал то же время для нападения.

«Он (Трамп — прим. ред.) преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз», — цитирует РИА «Новости» Шерина. Ранее президент США отдал приказ американским ВС нанести высокоточные удары по целям, якобы связанным с химическим оружием сирийского лидера Башара Асада.

Ранее стало известно, что американские военные определили восемь целей на территории Сирии, по которым будут нанесены удары по приказу Трампа, напоминает «Русская планета». В числе потенциальных объектов для разрушения: два военных аэродрома, предприятие, где производят химическое оружие, а также исследовательский центр.