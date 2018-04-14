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14 апреля 2018
13 апреля 2018
07:52  14 апреля 2018 0

В Госдуме назвали Трампа Гитлером из-за атаки на Сирию

Дональд Трамп, трамп дональд
Сравнение последовало после решения американского лидера нанести удары по СирииФото: wikimedia.org/The White House
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президента США Дональда Трампа назвали Адольфом Гитлером современности. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя решение американского лидера об ударе по Сирии. По словам парламентария, Трамп, как и Гитлер, выбрал то же время для нападения.

«Он (Трамп — прим. ред.) преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз», — цитирует РИА «Новости» Шерина. Ранее президент США отдал приказ американским ВС нанести высокоточные удары по целям, якобы связанным с химическим оружием сирийского лидера Башара Асада.

Ранее стало известно, что американские военные определили восемь целей на территории Сирии, по которым будут нанесены удары по приказу Трампа, напоминает «Русская планета». В числе потенциальных объектов для разрушения: два военных аэродрома, предприятие, где производят химическое оружие, а также исследовательский центр.

Иван Шестак
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