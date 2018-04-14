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13 апреля 2018
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Главные новости Тюменской области
10:07  14 апреля 2018 0

Тюменцев атакуют проснувшиеся змеи. «Опять эти гады полезли». ФОТО

Змею в соцсетях сравнили с глистомФото: группа «ЧС Тюмень»

В социальных сетях опубликовали фотографию проснувшейся змеи, которую увидели в Тюменской области. Пользователи в комментариях сравнили пресмыкающееся с глистом и червем.

Фотографию в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» разместила Гузель Масямова. Она добавила, что встретила змею 13 апреля между деревнями Бухтал и Ахманы.

Подписчики удивлены, что змея так рано проснулась после зимней спячки: «О господи, опять эти гады полезли», «Жесть в наших краях, надо быть аккуратнее». Некоторые нашли сходство со знакомыми: «На мою бывшую так смахивает», «А я все думаю, куда наш главбух подевалась. Греется». Другие не разглядели на фото змею: «Просто большой червячок», «Это глист».

Ранее «URA.RU» писало, что в сентябре 2017 года из-за потепления на улицы Тюмени выползли змеи. Пресмыкающихся заметили греющимися на солнце даже на детской площадке.

Ольга Кулакова
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