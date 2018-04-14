В социальных сетях опубликовали фотографию проснувшейся змеи, которую увидели в Тюменской области. Пользователи в комментариях сравнили пресмыкающееся с глистом и червем.
Фотографию в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» разместила Гузель Масямова. Она добавила, что встретила змею 13 апреля между деревнями Бухтал и Ахманы.
Подписчики удивлены, что змея так рано проснулась после зимней спячки: «О господи, опять эти гады полезли», «Жесть в наших краях, надо быть аккуратнее». Некоторые нашли сходство со знакомыми: «На мою бывшую так смахивает», «А я все думаю, куда наш главбух подевалась. Греется». Другие не разглядели на фото змею: «Просто большой червячок», «Это глист».
Ранее «URA.RU» писало, что в сентябре 2017 года из-за потепления на улицы Тюмени выползли змеи. Пресмыкающихся заметили греющимися на солнце даже на детской площадке.