13:25 14 апреля 2018 0

Валерий Гартунг увеличил свой доход за год на девять млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Государственной думы от Челябинской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Согласно декларациям их доходы в целом выросли. При этом заработанными деньгами и имуществом они могут перещеголять кремлевских чиновников.

Список самых состоятельных депутатов возглавляет Валерий Гартунг, заработавший 38,8 млн рублей, что вдвое больше, чем годовой доход президента России Владимира Путина (18,7 млн рублей). В 2016 году Гартунг задекларировал на 10 млн меньше. В Госдуме он представляет сразу три области — Челябинскую, Оренбургскую и Самарскую. Больше заработала только его супруга — 102,9 млн против 100 млн годом ранее. Из совместного имущества в семье — дом площадью 672 и земельный участок почти в гектар площадью — 9846 кв метров. Кроме того, в имуществе у супруги депутата два жилых дома в России и две квартиры — в Швейцарии и на Кипре.

На второй строчке парламентарий Виталий Бахметьев. Он указал в декларации о доходах 7,5 млн рублей за 2017 год, что почти на 2,5 млн меньше заработка в 2016 году. В списке имущества: три жилых дома, три квартиры, автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4, катер Bombardier GTX-215, снегоход Yamaha RFX10 RMS, снегоболотоход CAN-AM Outlander Max LTD 80030 EFI, а также гидроцикл KAWASAKI SX-R800.

У Олега Колесникова самая меньшая задекларированная сумма с среди депутатов Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Третью сточку по самым высоким доходам парламентариев от Южного Урала занимает единорос Владимир Бурматов. Он зарегистрировал 5,3 млн рублей дохода (5,7 млн рублей в 2016 году). Депутат является владельцем общей с женой скромной квартиры в 30 квадратных метров. Также у него есть роскошный автомобиль — Mercedes-benz E350.

Анатолию Литовченко удалось заработать 4,5 млн рублей, что на 2,5 млн больше, чем в двумя годами ранее. У его супруги, наоборот, доход упал с 406 до 144 тысяч рублей. В собственности у семьи по-прежнему находятся жилой дом, квартира, и несколько земельных участков разного предназначения площадью более 11 га.

Единоросс Андрей Барышев за 2017 год задекларировал 4,5 млн рубля дохода, против 5,1 млн рублей годом ранее. При этом он владеет четырьмя квартирами и тремя земельными участками, один из которых чуть больше одного гектара — 11600 кв. метров.

Отличился в 2017 году Виталий Пашин и его супруга. Они задекларировали доход в 4,6 и 16 млн рублей соответственно, в то время как 2016-й принес депутату 1,5 млн и 222 тысячи рублей его жене.

Серьезно упали доходы Олега Колесникова: 3,7 млн в 2017 году против 7 млн рублей в 2016 году.

Средняя сумма доходов депутатов за 2017 составила около пяти млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Единоросс Василий Шишкоедов, который выдвинулся в Госдуму одновременно от Челябинской и Курганской областей зарегистрировал 4,9 млн рублей рубля дохода. В имуществе у него числится четыре земельных участка, один из которых 16 га, а другой — восемь.

Елена Ямпольская также представляет Челябинскую и Курганскую области задекларировала 4,5 млн рублей. В 2016 году в декларации она указала сумму в 5,6 млн рублей. Среди имущества у нее две квартиры и один земельный участок.

Доходы парламентария Дмитрия Вяткина, который выдвинулся в Госдуму от Челябинской и Курганской областей в 2017 году составили 4,9 млн рублей, против 5,1 млн рублей в 2016 году. А доход его супруги значительно вырос с 106 тысяч рублей в 2016 году до 1,3 млн рублей в 2017 году.