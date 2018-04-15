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15 апреля 2018
14 апреля 2018
06:18  15 апреля 2018 0

После борьбы с притонами в саунах главный тренер сборной РФ решил сорвать концерт Бузовой

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Дзамболату Тедееву не нравятся ценности, песни и внешний вид Ольги БузовойФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев выступил против проведения концерта Ольги Бузовой во Владикавказе. С соответствующим требованием он намерен обратиться к организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля.

Как сообщил на своей странице в Instagram Тедеев, к нему ежедневно поступают обращения от жителей республики, которые обеспокоены предстоящим выступлением Бузовой. Свою позицию по этому вопросу решил обозначить и он:

«Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей „Дома-2“ на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», — написал парламентарий.

При этом он напомнил, что все, о чем он говорит, «воплощается на практике». В качестве примера тренер привел борьбу с заводом Электроцинк [власти республики поднимали проблему загрязнения воздуха], с замаскированными под сауны притонами и загрязнением реки Ардон.

Сергей Демин
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