Екатеринбург встанет в пробках из-за болельщиков «Спартака»

Сразу несколько улиц вблизи стадиона «Екатеринбург Арена» будут закрыты для движения транспорта днем 15 апреля. Это связано с футбольным матчем «Урал»—«Спартак», который начнется сегодня в 16.00.
По данным городской администрации, с 12.00 до 19.00 будет ограничено движение на участке улиц Репина от Мельникова до проспекта Ленина и Ключевской от Токарей до Мельникова. По окончании матча закроется движение по улице Татищева — от Репина до Мельникова. Кроме того, специально для болельщиков освободят две парковки — на площади 1905 года и на Токарей—Татищева. Сюда будут пускать только с билетами на матч.
Также в связи с перекрытиями меняются маршруты городского общественного транспорта. Троллейбусы №3 и №7 пойдут только до Центральной гостиницы. Улица Татищева будет закрыта для трамваев, их пустят по Верх-Исетскому бульвару и Московской.
Футбольный клуб «Спартак», с которым сегодня предстоит сыграть «шмелям», ранее оказался замешан в международном скандале. Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал бразильских легионеров своего клуба «шоколадками». Некоторые зарубежные СМИ посчитали это определение расистским, и клубу пришлось принести извинения в своем Twitter, пишет «Русская планета».