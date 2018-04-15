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15 апреля 2018
14 апреля 2018
09:55  15 апреля 2018 0

Британия призвала Россию «не быть проблемой в Сирии»

Клипарт, Сирия, syria, флаг сирии
Англичан беспокоит, что Ближний Восток уходит из-под их влияния.Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон призвал Россию «не быть проблемой» в Сирии и фактически обвинил ее в срыве попытки расследования химической атаки в сирийском городе Дума. Сам инцидент он сравнил с происшествием в Солсбери.

«Несомненно, что предпочтением для нас является оказание давления на Башара Асада со стороны Кремля — его главной опоры, чтобы сирийский режим прекратил использовать химическое оружие», — цитирует Уильямсона РБК. Как пишет английский министр в своей колонке, опубликованной в Sunday Times, британское правительство «вынужденно» приняло участие в ракетном ударе по Сирии. По его словам, обойтись без этого нельзя было из-за России, препятствовавшей проведению независимого расследования. При этом основной целью армии было остановить использование химоружия. «Мы не можем просто так наблюдать, как Асад пренебрегает жизнями невинных граждан Сирии. И не в наших национальных интересах допустить, чтобы нормой стало применение ужасного оружия, как это, например, случилось в Солсбери», — заявляет Уильямсон, сравнивая инцидент в Думе с отравлением скрывавшегося в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в начале марта.

Ранее Минобороны РФ заявило, что располагает доказательствами того, что происшествие в Думе было провокацией, подготовленной при участии британских специалистов. Ее целью, по словам военных, было создать повод для проведения акции устрашения с массовой бомбардировкой страны ракетами, напоминает RNS.

Тем временем, стало известно, что минобороны Британии планирует организовать хакерскую атаку на российские информационные сайты. Заявляется она как «кибер-контрудар» в отместку за ожидаемый вброс в Интернет компромата на высшее руководство Соединенного Королевства.

Игорь Чукреев
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