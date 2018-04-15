На Урале сотрудницу полиции нашли в кабинете мертвой с пулевым ранением

Женщина была старшим дознавателем
В Челябинской области на рабочем месте обнаружили тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением. 35-летняя женщина была старшим дознавателем отделения дознания ОМВД России по Еткульскому району, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального главка.
Инцидент произошел 14 апреля, на место выезжало руководство регионального управления МВД. В ведомстве уже начали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Женщину 1983 года рождения нашли с огнестрельным ранением, уточнили в МВД.