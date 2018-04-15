12:55 15 апреля 2018 0

Николай Рыбалов проводил в Таиланде много времени Фото: личная страница Николая Рыбалова во «ВКонтакте»

Турист из Челябинской области задержан в Таиланде по подозрению в разбойном нападении на пункт обмена валют. При налете тяжело пострадала работница обменного пункта. Добычей злоумышленника стала сумма в один миллион бат.

Преступление было совершено в Паттайе. Подозревается в нем 33-летний Николай Рыбалов, житель Южноуральска Челябинской области. Как сообщает агентство Pattaya Now, 14 апреля около половины девятого утра он напал на сотрудницу обменного киоска напротив отеля «Амбассадор», жестоко избил ее и забрал сумку с деньгами, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле. Именно по номерам мотоцикла, которые попали на камеру видеонаблюдения, полиция и вычислила Рыбалова. Задержали челябинца в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть Таиланд. Похищенные деньги находились при нем.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения и номер мотоцикла преступника Фото: pattayapeople.ru

Сотрудники полиции обыскали дом Рыбалова в районе Бангламунг, где он жил с супругой и дочерью. Жена Рыбалова также задержана; если подтвердится, что она знала о готовящемся налете, ей грозит наказание за соучастие.

Полицейские Таиланда отметили, что еще не сталкивались с такой жестокостью при ограблении. Женщина, пострадавшая при налете, сейчас находится в реанимации — преступник нанес ей не менее десяти ударов в лицо.

Николай Рыбалов, судя по фото в его аккаунтах в соцсетях, проводит в Таиланде много времени. У него было ИП, зарегистрированное в 2011 году и закрытое с 1 ноября 2017 года. У его супруги в Сети есть фото, подписанное «Моя жизнь у моря. Учу зарабатывать удаленно».

Видео: pattayapeople.ru