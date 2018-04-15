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15 апреля 2018
16:59  15 апреля 2018 0

В МИД увидели стремление США к диалогу с Россией

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
В МИД считают, что США «выпустили пар в Сирии» и готовы к переговорамФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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После ракетного удара по Сирии США активизируют диалог с Россией. Такое заявление сделал директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Трудно делать какие-то прогнозы, но на мой взгляд, сейчас американцы пойдут с большим усердием на стратегический диалог», — цитирует слова Ермакова РБК. По его мнению, нанеся удар по Сирии, США «немножко выпустили пар». «Образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали — сюда можно жахнуть» — отметил дипломат.

Несмотря на ухудшение ситуации, диалог с США ведется, говоритЕрмаков. «Он может быть не столь виден, он менее понятен, он пока абсолютно непредсказуем, но он ведется на каждодневной основе», — заключил Ермаков.

Ранее США совместно с Францией и Великобританией нанесли удар по объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большая часть из них сбиты местными силами ПВО. В результате люди и объекты инфраструктуры не пострадали. Целью атаки были завод и исследовательский центр, где якобы разрабатывалось химоружие, а также несколько аэродромов.

Валерий Дорофеев
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