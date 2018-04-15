17:55 15 апреля 2018 0

Девочка-инвалид отправилась на новое место жительства ФОТО: 66.mchs.gov.ru

Спецборт МЧС доставил из Екатеринбурга в Анапу девочку-инвалида из Ревды, едва не погибшую от рук собственной матери. В 2015 году ребенка привезли в больницу с откушенной губой и частично съеденным носом. Теперь уральский ребенок будет жить в новой семьей в Краснодарском крае.

Транспортировка ребенка на новое место жительства на обычном рейсе была невозможна, поскольку у девочки серьезные проблемы со здоровьем. МЧС предоставило «Сухой Суперджет 100», оснащенный современным медицинским оборудованием. Помимо медиков из Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и бригады специалистов отряда «Центроспас» в Анапу вместе с ребенком вылетели сотрудники социальной службы, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

ФОТО: 66.mchs.gov.ru

Напомним, что жуткий инцидент произошел в сентябре 2015 года. Пьяная мать искусала свою шестилетнюю дочь, помимо этого на теле девочки были зафиксированы побои. На суде женщина заявила, что так пыталась успокоить плачущего ребенка. Суд приговорил 36-летнюю ревдинку к четырем годам колонии общего режима. После этого ребенок был отправлен в екатеринбургский интернат.