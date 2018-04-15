Умер легендарный режиссер Витторио Тавиани

В Риме на 89-м году жизни скончался итальянский режиссер Витторио Тавиани — обладатель «Золотой пальмовой ветви» 1977 года за фильм «Отец-хозяин». О смерти легендарного кинематографиста СМИ сообщили его родственники.
Тавиани скончался после продолжительной болезни. Тело режиссера будет кремировано после траурной церемонии, на которую, по решению семьи, будут допущены только родные и близкие кинематографиста, сообщает РИА «Новости».
Тавиани родился в 1929 года в итальянском городе Сан-Миниато. На протяжении всей карьеры он работал вместе со своим младшим братом — Паоло. На счету творческого тандема более 20 картин, в том числе «И свет во тьме светит» по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий». Шесть лет назад лента «Цезарь должен умереть» была удостоена «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, напоминает телеканал 360.