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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:20  15 апреля 2018 0

Умер легендарный режиссер Витторио Тавиани

В послужном списке режиссера более 20 фильмовФОТО: Gazzetta del Sud

В Риме на 89-м году жизни скончался итальянский режиссер Витторио Тавиани — обладатель «Золотой пальмовой ветви» 1977 года за фильм «Отец-хозяин». О смерти легендарного кинематографиста СМИ сообщили его родственники.

Тавиани скончался после продолжительной болезни. Тело режиссера будет кремировано после траурной церемонии, на которую, по решению семьи, будут допущены только родные и близкие кинематографиста, сообщает РИА «Новости».

Тавиани родился в 1929 года в итальянском городе Сан-Миниато. На протяжении всей карьеры он работал вместе со своим младшим братом — Паоло. На счету творческого тандема более 20 картин, в том числе «И свет во тьме светит» по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий». Шесть лет назад лента «Цезарь должен умереть» была удостоена «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, напоминает телеканал 360.

Виктор Жуков
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