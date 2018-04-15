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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:45  15 апреля 2018 2

Средний доход российского руководства вырос на 128%

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
В среднем правительственные чиновники зарабатывают 144 млн рублейФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Российские депутаты и чиновники отчитались о своих доходах в 2017 году. Сведения о их декларациях появились на официальных сайтах Государственной Думы, Совета Федерации, администрации президент России и федерального правительства.

Средний доход членов Совфеда в 2017 году вырос по сравнению с 2016-м годом на 47% и составил 44 млн рублей, пишет РБК. Средние зарплаты депутатов Госдумы увеличились на 25,6% — до 23,5 млн рублей. А вот зарплата правительственных чиновников выросла на 128% и составила в среднем 144 млн рублей. В Кремле в среднем стали зарабатывать на 25,4% больше — 13,1 млн рублей.

Что касается автопарка, то самым внушительным владеет депутат фракции «Единой России», экс-председатель правления «Росгосстраха» Владислав Резник, который в Испании проходит по делу «русской мафии». Он владеет 13 машинами. На втором месте экс-замминистра природных ресурсов и сенатор Владимир Лебедев от Нижегородской области. У него имеется 10 машин.

Валерий Дорофеев
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