СМИ узнали о планах Трампа нанести удар по российским базам в Сирии

08:07 16 апреля 2018 0

Американцы заявляют, что специально оставили возможность для уничтожения сирийцами своих ракет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Изначально для нанесения ракетного удара по Сирии правительство США рассматривало три сценария, в одном из которых атаке должны были подвергнуться и российские базы. Такую версию обсуждают сегодня американские СМИ.

Военные предлагали Дональду Трампу направить ракеты на российские системы ПВО в Сирии, чтобы полностью разрушить оборону республики. Во время обсуждений глава Пентагона Джеймс Мэттис отговорил президента от такого плана в пользу более умеренного, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

В итоге Дональд Трамп согласовал некий «смешанный план». Согласно нему, более 100 ракет должны были нанести удар всего лишь по трем объектам, в результате чего Сирия лишалась базы для производства химоружия. Ни системам ПВО республики, ни российским военным базам при этом ущерба не наносилось.

Ракетный удар по Сирии был нанесен США совместно с Францией и Великобританией в ночь на 14 апреля. Было выпущено более 100 ракет, большая часть которых, по данным Генштаба РФ, была сбита средствами ПВО республики. По официальным данным, серьезного ущерба инфраструктуре страны атака не нанесла, цель ее осталась неясна, но зато была продемонстрирована эффективность проданных Сирии российских комплексов противовоздушной обороны.

Тем временем, еще накануне атаки российские аналитики отмечали, что противостояние в Сирии, где на разных сторонах оказались США и Россия, будет происходить без применения современного оружия. С одной стороны — его попросту недостаточно в войсках, с другой — его использование нецелесообразно и к тому же может привести к началу более глобального конфликта, напоминает «Русская планета».