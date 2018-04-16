Курганский депутат стал мировым рекордсменом

10:34 16 апреля 2018 0

Депутат Вячеслав Тяжельников (справа) с курганским спортсменом Владимиром Потаповым Фото Ивана Курганского

Депутат Курганской городской думы Вячеслав Тяжельников установил мировой рекорд и стал абсолютным чемпионом среди ветеранов на Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу Федерации НАП (IPA). Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам Вячеслав Тяжельников, который уже вернулся из Екатеринбурга и находится на рабочем месте.

«Настроение, как всегда, боевое!» — поделился эмоциями депутат. Он добавил, что намерен продолжить совершенствовать свою физическую форму.

Чемпионат проходил в Екатеринбурге 14—15 апреля. Вячеслав Тяжельников стал чемпионом в открытой весовой категории до 140 кг. В классическом жиме штанги лежа ему удалось поднять 175 кг. Также он занял первое место среди ветеранов 65-69 лет с мировым рекордом и стал абсолютным чемпионом среди ветеранов. Еще один курганский спортсмен, Владимир Потапов, стал чемпионом среди ветеранов 60-65 лет в троеборье с мировым рекордом в приседании 240 кг в весовой категории 110 кг.