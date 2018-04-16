11:30 16 апреля 2018 0

Новый тип транспорта попал в объектив случайных свидетелей Фото: скриншот из ролика

Инженеры-механики Тюменской области удивили земляков новым инновационным решением при создании летательных аппаратов. Конструкторы оснастили обычный внедорожник пропеллером. Гибридное средство транспорта попало в объектив случайных свидетелей, проезжавших мимо испытательного «полигона».

Видеофрагментом испытаний поделился Василий Бабушкин в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». Пост в сообществе мужчина сопроводил подписью: «Чье это чудо? Вчера в Червишево». На кадрах видно, как прикрепленный к крыше внедорожника пропеллер раскручивается, а вокруг машины ходят два человека. Автор видео сопроводил съемки фразой: «УАЗик полетел».

В комментариях к посту пользователи сравнили инновационный транспорт с пепелацем — летательным аппаратом из комедии Георгия Данелия «Кин-дза-дза». Другие решили придумать собственное название: «Увазатаралёт», «Вертоуаз», «УАЗ-монокоптер». Некоторые комментаторы оценили креативную задумку конструкторов комментариями в стиле: «Как тебе такое, Илон Маск?».