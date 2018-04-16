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Главные новости Челябинской области
11:43  16 апреля 2018 0

В челябинском озере всплыли тонны мертвой рыбы. ВИДЕО

Местное предприятие выбросило рыбу еще в ноябреФото: скриншот видео

В озере Шугуняк Челябинской области на поверхность всплывают тонны испорченной рыбы, которую сбросили в водоем еще в ноябре прошлого года. По предварительной информации, это сделал директор местного предприятия «Балык», которое занимается разведением рыбы.

Лидер общественного движения «Кунашакский район без коррупции» и член местной общественной палаты Рустам Хасанов поделился с «URA.RU», что сотрудники предприятия еще в ноябре обратились с жалобой и рассказали, что директор «Балыка» сам вывез нереализованную просроченную рыбу и утопил ее в озере. «Так как ее реализовать по сути невозможно, он ее вывез на своем личном транспорте — у него китайский грузовичок 40-тонник — и утопил», — объяснил Хасанов. «Она хранилась на складе в ООО „Балык“, потому что у МУП „Балык“ холодильник не позволяет такие объемы хранить. И вот руководитель решил просто утопить просрочку в водоеме — видимо, увеличить таким образом кормовую базу», — добавил он. Со слов рыбаков, всего речь идет о 40 тоннах разлагающейся рыбы, сейчас же на поверхности озера плавает по крайней мере тонна. Ее распространение по водоему может пагубно сказаться на флоре и фауне.

Рустам Хасанов рассказал, что по данному факту была направлена жалоба в прокуратуру и сейчас проверка идет полным ходом. «Вчера полицейские отработали, криминалист выехал, следы протекторов машин взяли, также взято объяснение рыбаков — они подтверждают, что директор выезжал с рыбой. Сегодня утром прокурор сказал, что директор даже готов дать признательные показания», — сказал Хасанов. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно. «Мы хотим обязать предприятие вытащить всю эту рыбу и по факту посмотреть, сколько ее там», — добавил общественник.

Дарья Корчак
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