Гибели сотрудницы полиции на Урале предшествовала семейная трагедия

Правоохранительные органы в Челябинской области проверяют две версии гибели сотрудницы полиции Еткульского района, чье тело с огнестрельными ранениями было найдено 14 апреля на рабочем месте. Причинами смерти могли стать неосторожное обращение с оружием или самоубийство. Версия суицида на сегодняшний день основная — рядом с телом 35-летней женщины найдена предсмертная записка, в которой она просит прощения у одного из своих братьев. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников.
За несколько дней до трагедии в Еткуль приехал новый руководитель ОМВД района Дмитрий Звездин. Его представил коллективу начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. «Она рассчитывала стать начальником отделения дознания, — рассказывает „URA.RU“ собственный источник. — Но после смены руководства, видимо, уже не могла рассчитывать на повышение. Подвели семейные связи». Погибшая занимала должность старшего дознавателя. В полицейском главке пока только подтверждают факт трагедии, проводится служебная проверка.
Как стало известно «URA.RU», гибели сотрудницы полиции предшествовала семейная трагедия. Ее брат, бывший заместитель начальника уголовного розыска полиции района, покончил жизнь самоубийством в январе 2018 года. Осенью 2016 года он был осужден за превышение служебных полномочий и получил условный срок.