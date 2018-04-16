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12:49  16 апреля 2018 0

В Зауралье под видом санитарной чистки вырубают уникальный бор

Под видом санитарной рубки уничтожили здоровые сосныфото с сайта Zaural.pro

Жители села Кирово Мишкинского района Курганской области борются за сохранение уникального соснового бора — памятника природы регионального значения. Глава администрации села Виктор Кононов рассказал «URA.RU», что ждет представителей прокуратуры, чтобы представить им доказательства нарушений, которые были допущены при санитарной очистке леса.

«Некоторые сосны пожелтели, но представители Юргамышского лесничества почему-то вырубают не больные деревья, а зеленые, на некоторых из них нет даже клейма», — говорит Виктор Кононов. Против таких действий лесорубов активно выступили местные жители. «Мы сейчас не даем им вывозить спиленный лес, чтобы были доказательства, что пострадали здоровые деревья», — рассказывает глава села. Он добавил, что вырубке подверглось значительное количество сосен — посреди бора образовалась целая поляна.

В реестр памятников природы регионального значения Кировский бор был внесен в 20016 году постановлением правительства Курганской области. Средний возраст деревьев составляет 100—120 лет. В бору более 110 видов растений, среди них включенные в Красную Книгу Российской Федерации и Курганской области.

Татьяна Жаткина
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