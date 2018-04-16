Челябинского министра отправят в отставку из-за скандала с миллионами

16:10 16 апреля 2018 0

Под министром Сергеем Смольниковым зашаталось кресло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников может быть уволен по отрицательным мотивам. Центральный районный суд Челябинска уже оштрафовал министра на 20 тысяч рублей по ч. 20, ст. 19.5 Кодекса об административной ответственности РФ по требованию Федерального казначейства. Это же ведомство собирается вносить в суд новое представление, и, если выпишут новый штраф, Сергей Смольников будет дисквалифицирован как чиновник. 16 апреля, в понедельник, казначейство начало повторную проверку минэкономразвития региона.

Управление федерального казначейства подало в суд на министра Сергея Смольникова из-за программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области». По ней в 2016 году субъектам малого и среднего бизнеса региона в рамках господдержки направили деньги из федерального бюджета, средства шли через структуры минэкономразвития области. Согласно программе, субъекты малого и среднего бизнеса, получив господдержку, должны не допустить сокращения или увеличить число сотрудников. Кроме того, получатели, к примеру, должны отчитаться, как использовали технику, купленную на поступившие средства. Но не все субъекты малого и среднего бизнеса представили в минэкономразвития нужные бумаги. В свою очередь, министерство не отчиталось перед казначейством. Несколько миллионов рублей так и остались «неподотчетными».

Сергей Смольников может уйти по состоянию здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все это выяснилось в ходе проверки, которую проводила контрольная комиссия управления Федерального казначейства по региону. 29 мая 2017 года на заседании комиссии, которое проводил руководитель управления Александр Прокин, высказали претензии министерству экономического развития региона. Сергею Смольникову было внесено предписание исправить ситуацию, но он его не исполнил, и дело дошло до суда. 13 марта Центральный районный суд Челябинска оштрафовал министра на 20 тыс. рублей по ч.20, ст. 19.5 КоАП РФ. В решении суда сказано, что в течение десяти дней его можно оспорить через облсуд. Но в базе данных суда жалобы от министра нет.

Согласно ч.20, ст. 19.5 КоАП РФ, повторное совершение должностным лицом административного правонарушения влечет дисквалификацию сроком на два года. Это означает, что в случае очередного решения суда не в пользу министра Сергей Смольников автоматически лишится своего поста. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, министерство не исполнило еще ряд предписаний казначейства. 16 апреля, в понедельник, контрольная комиссия казначейства начала повторную проверку министерства, по итогам которой будут внесены представления на Сергея Смольникова в суд.

В пресс-службе министерства экономического развития региона ничего не ответили на запрос «URA.RU». Получить комментарий в казначействе не удалось. Источники в правительстве области отмечают, что Сергей Смольников в последнее время стал подвергаться резкой критике на закрытых совещаниях со стороны губернатора Бориса Дубровского. «Возможно, что Смольников сам подаст в отставку по состоянию здоровья, не дожидаясь решения суда или даты, когда его уволит Дубровский», — отмечает источник.